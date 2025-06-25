Beypazarı'nda Taşkın Riski Taşıyan Dere Islah Edildi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, taşkın riski taşıyan derenin ıslah edildiği ve temizlendiği bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Koçak, su, yol ve kanalizasyon çalışmalarını yakından takip ediyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde taşkın riski taşıyan derenin ıslah edildiği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Koçak, yaptığı yazılı açıklamada, içme suyu, yol ve kanalizasyon çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Hacıkara Mahallesi'nde taşkın riski taşıyan derenin ıslah edildiğini ve dere yatağının temizlendiğini ifade eden Koçak, çalışmalarda yer alan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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