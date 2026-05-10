Haberler

Beypazarı'nın mahallelerinde yağmur ve şükür duaları yapıldı

Beypazarı'nın mahallelerinde yağmur ve şükür duaları yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı'nda tarım arazilerinin verimliliğini artırmak ve kuraklığı önlemek amacıyla mahalle sakinleri geleneksel yağmur ve şükür duaları gerçekleştirdi. Dua etkinliğine yerel halk ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Ankara'nın tarihi ve tarımıyla öne çıkan ilçesi Beypazarı'nda, tarım arazilerinin verimini artırmak ve kuraklığı önlemek amacıyla geleneksel "yağmur ve şükür duaları" yapıldı.

Nisan ayı boyunca bölge genelinde sağanak geçişleri yaşanmasına rağmen, tarımsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan yağış miktarının yetersiz kalması üzerine mahalle sakinleri bir araya gelerek dua etti.

Beypazarı'nın eski beldelerinden Kırbaşı başta olmak üzere Tacettin, Oymaağaç, Kapullu, Bağözü ve Kuyucak mahallelerinde halk, camilerde ve ören yerlerinde toplandı. Bağözü Mahallesi'ndeki etkinlikte din görevlileri eşliğinde "istiska" (yağmur duası) namazı kılındı. Katılımcılar, hem beklenen yağışlar hem de bugüne kadar toprağa düşen rahmet için şükür duasında bulundu.

Yoğun katılımla gerçekleşen dualara siyasi partilerin ilçe başkanları, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bağözü Mahalle Muhtarı İsa Çakıroğlu, geleneğin asırlardır sürdüğünü belirterek, "Köyümüz, adından da anlaşılacağı üzere üzüm bağlarıyla meşhurdur. Bu toprakların bereketi için atalarımızdan gördüğümüz bu geleneği yaşatıyoruz." dedi.

Duaların ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı

Piyasalarda barış umudu! Biri yükseldi, diğeri çakıldı
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim

Cumhur İttifakı ortağından milyonlara bayram ettirecek çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nottingham Forest yenilgiyi unuttu

Bu adamı kim durduracak?
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'iydi! Son hali şaşırttı
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü

Zincir markette infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı

Husumetlisine sokakta kabusu yaşattı, en olmayacak yerde yakalandı
Nottingham Forest yenilgiyi unuttu

Bu adamı kim durduracak?
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a olay yaratacak gönderme

Ortalık fena kızışacak! Yaptığı paylaşımla koca şehri karşısına aldı

Şampiyonluk sonrası Erden Timur'dan Galatasaray'a duygusal mektup

Erden Timur bu kez ağlattı