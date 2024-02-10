Üye Girişi
Haberler

Beypazarı'nda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, önce Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mustafa Karataş idaresindeki 06 CBD 226 plakalı otomobil, D140 kara yolu Başören Kavşağı yakınlarında, kontrolden çıkıp takla atarak karşı şeride geçti.

Kaza sırasında otomobilden fırlayarak yaralanan sürücü, önce sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Devlet Hastanesi Ankara Şehir Hastanesi Beypazarı Ankara Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title