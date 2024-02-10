Beypazarı'nda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, önce Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mustafa Karataş idaresindeki 06 CBD 226 plakalı otomobil, D140 kara yolu Başören Kavşağı yakınlarında, kontrolden çıkıp takla atarak karşı şeride geçti.
Kaza sırasında otomobilden fırlayarak yaralanan sürücü, önce sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.