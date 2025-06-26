Beypazarı'nda Sosyal Yardım Ekipleri Ev Temizliği Yapıyor
Beypazarı Belediyesi, yardım ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini temizleyerek sağlıklı yaşam alanları oluşturuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, mutfaklar, camlar ve halılar üzerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.
Beypazarı Belediyesi ekiplerince yardım ve bakıma muhtaç kişilerin evleri temizleniyor.
Belediyenin açıklamasına göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yardım ve bakıma muhtaç kişilere ev temizliği hizmeti sunuyor.
Ziyaret ettikleri ikametleri havalandıran ekipler, mutfakları ve camları temizliyor, halıları süpürüyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, vatandaşların sağlıklı ortamlarda yaşamasına olanak sağladıkları belirtti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel