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Beypazarı'nda Sokakta Bulunan Angut, Doğa Koruma Ekiplerine Teslim Edildi

Beypazarı'nda Sokakta Bulunan Angut, Doğa Koruma Ekiplerine Teslim Edildi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sokakta bulunan angut kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Yaralanmamış olan kuş, bakımının ardından doğaya bırakılacak.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sokakta bulunan angut, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Beytepe Mahallesinde sokakta angut gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bilgi verdi.

Mahalleye gelen görevliler, yakaladıkları kuşu araçtaki kafese koydu.

Yarası bulunmayan kuş, Doğa Koruma Bölge Müdürlüğündeki bakımının ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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