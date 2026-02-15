Beypazarı ilçesinde yola sürüklenen kaya parçaları kaldırıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kaya parçalarının sürüklendiği yollar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Karaşar ve Köseler mahalleleri arasındaki yolda biriken çamurlar da bertaraf edildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak nedeniyle kaya parçalarının sürüklendiği yol temizlendi.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçede etkili olan sağanakta Mikail-Akşamoldu bağlantı yoluna sürüklenen kaya parçalarını iş makineleriyle kaldırdı.
Ekipler, Karaşar ve Köseler mahalleleri arasındaki yolda biriken çamuru da temizledi.
Çalışma kapsamında Fatih Caddesi'nde dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kumlama yapıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel