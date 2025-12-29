Haberler

Beypazarı'nda, Rehberlik Araştırma Merkezi'nde görevli öğretmenler için seminer düzenlendi

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli öğretmenlere "Ben Geleceğim ve Mesleğim" konulu seminer verildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli öğretmenlere "Ben Geleceğim ve Mesleğim" konulu seminer verildi.

15 Temmuz Şehitleri Ana Okulu'nda düzenlenen seminere Beypazarı, Ayaş ve Güdül ilçelerinde görevli öğretmenler katıldı.

Seminerde sunum yapan OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Polat, öğretmenlerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
