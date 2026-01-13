Beypazarı'nda ortaokul öğrencilerinden tarihi Sultan Alaeddin Camisi'ne ziyaret
Beypazarı Şehit Samet Üstüner Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde tarihi Sultan Alaeddin Camisi'ni ziyaret etti.
Öğrenciler, öğretmenleriyle bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla camiyi yerinde tanıma fırsatı buldu.
Din görevlisi Ahmet Yılmaz, ziyarette öğrencilere cami ve caminin iç bölümleriyle ilgili bilgi verdi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel