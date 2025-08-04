Beypazarı'nda Olası Yangınlara Karşı İtfaiye Aracı Hazır Bekletiliyor

Beypazarı'nda Olası Yangınlara Karşı İtfaiye Aracı Hazır Bekletiliyor
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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Karagöl Yaylası'nda, artan yangın risklerine karşı bir itfaiye aracı hazır bekletiliyor. Beypazarı Belediyesi, yangınlara müdahale süresini kısaltmak amacıyla önlemlerini artırmaya devam edecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Karagöl Yaylası'nda olası yangınlara karşı bir itfaiye aracı hazır bekletiliyor.

Beypazarı Belediyesi, ülkede birçok yerinde son zamanlarda artan yangınlara karşı önlem alıyor.

İtfaiye ekipleri bu kapsamda, Karagöl Yaylası'nda olası yangın riskine karşı bir itfaiye aracını hazır bulunduruyor.

Başkan Özer Kasap, yaptığı açıklamada çıkabilecek yangınlara kısa süre içinde müdahale edilebilmesi için belediyenin önlemleri arttırmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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