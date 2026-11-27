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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" çalışmaları kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünce Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen seminere, Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal da katıldı.

Seminerde öğrencilere ormanların önemi, doğal kaynakların korunması, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında bilgi verildi. Pekal, öğrencilerin doğayı koruyan ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinci taşıyan bireyler olarak yetişmesini amaçlayan çalışmaların süreceğini belirtti.

Okul Müdürü İsmail Yılmaz da etkinlikle öğrencilerin çevre, doğa ve orman bilincinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA