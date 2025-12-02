Beypazarı'nda muhtarlar bir araya geldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde muhtarlar "birlik yemeği"nde buluştu.

Beypazarı Muhtarlar Derneğince bir düğün salonunun bahçesinde verilen yemeğe katılan Kaymakam Ünal Coşkun, her zaman muhtarların yanında olacaklarının ve Kaymakamlığın kapılarının her daim muhtarlara açık olduğunu belirtti.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, buluşmaya katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emre Can, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Koçak, ASKİ Bölge Müdürü Ramazan Açıkgöz, Fen İşleri Müdürü Turan Güler ve muhtarlar katıldı.