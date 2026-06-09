Haberler

Ankara'da Lise Öğrencisi Fatmanur Akgün'ün Bulunması İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okuldan eve dönmeyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatmanur Akgün için jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Bisikleti, çantası ve ayakkabıları bulunan genç kız henüz bulunamadı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde okuldan eve dönmeyen lise öğrencisi Fatmanur Akgün'ün (17) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Beypazarı Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Fatmanur Akgün, dün sabah elektrikli bisikletle gittiği okuldan eve dönmedi. En son matematik sınavına giren Akgün, saat 10.33'te okulun güvenlik kamerası kaydında görüldü. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Akgün'ün elektrikli bisikleti, İnözü Vadisi mevkisinde yol kenarında bulundu. Vadi içerisinde yapılan aramada ise Akgün'ün okul çantası ve ayakkabıları bulundu. Ekiplerin gece boyunca süren arama çalışmalarına rağmen Fatmanur Akgün bulunamadı. Bölgede 120 kişilik personel arama köpekleri ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI (Ankara),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de 2 ayrı grup toplantısı: Özgür Özel, TBMM'de konuşuyor

Özel'den kürsüde sürpriz çıkış: Zafer olarak görmüyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Aykut Kocaman, Asensio için kararını verdi

Kocaman'dan Asensio kararı

Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu
Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

Resmi tatil değil ama bu cuma okullar kapalı! İşte nedeni
Çocuklarını servise götürürken fil saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Sis yüzünden fark etmediği hayvan, 2 çocuk annesi kadını öldürdü
Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı

Termometreler 40 dereceye yaklaştı! Vatandaşlar hastanelik oldu