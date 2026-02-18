Haberler

Beypazarı'nda etkili olan kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapalı yolun bulunmadığı, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü bildirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapalı yolun bulunmadığı bildirildi.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki bölgelerde karla mücadele çalışması yürüttü.

Özellikle kar yağışının etkili olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletiliyor.

Sürücülerin Kumocağı, Ahlatlık ve Burgaz geçitlerinde dikkatli seyretmesini öneren yetkililer, bölgede kapalı yolun bulunmadığını ifade etti.

Kaynak: AA
