Beypazarı'nda karla kaplanan alanlarda yılkı atları görüntülendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Karaşar ve Nallıkaşı bölgelerinde, karda yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi.

Karaşar Mahallesi Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, atların karda ot ayamaya başladığını söyledi.

Yılkı atlarının çoğaldığına değinen Gürlek, "Atlar zaman zaman yaylaya giderken mahallenin içinde geçiyorlar. Biz de onlara bakıyoruz. Yanlarında küçük tayları var ve hayli çoğaldığını görüyoruz. Bu atlar mahallemizin maskotu haline geldi. Gözümüz gibi bakıyoruz. Sürekli takip ediyoruz. Bu günkü karda görüldüğü gibi arazide ot arama çabasındalar. Bir o tarafa bir bu taraf gidiyorlar."