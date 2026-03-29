Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bazı mahallelerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İlçe merkezinde devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Kar yağışı Köst, Katlık, Kirazyanı, Yıldız ve Nuhhoca Mahallelerinin yanı sıra Keltepe Alanı'nda etkili oldu.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak