Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları yürütüyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Sabah saatlerinde ilçe merkezinde yağmur, yüksek kesimlerine ise kar yağdı.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, karla mücadele kapsamında küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Kaynak: AA " / " + Yaşar Tonbak -