Beypazarı ilçesindeki yollarda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yollarda temizlik çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, ilçede kar yağışının sürdüğü bölgelerde yol açma ve kar kürüme çalışmaları yapıyor.

Ekipler, D-140 kara yolu başta olmak üzere Beypazarı-Nallıhan, Mudurnu-Göynük ve Taraklı-Akyazı kara yollarını kardan arındırıyor.

Yollarda tuzlama yapan ekipler, yüksek kesimlerde de ulaşımın aksamaması için temizlik çalışması yürütüyor.