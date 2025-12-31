Haberler

Beypazarı ilçesindeki yollarda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağıp yolları etkileyen kar temizleme çalışmaları sürüyor. Karayolları ekipleri, önemli güzergahlarda yol açma ve kürüme işlemleri gerçekleştiriyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yollarda temizlik çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, ilçede kar yağışının sürdüğü bölgelerde yol açma ve kar kürüme çalışmaları yapıyor.

Ekipler, D-140 kara yolu başta olmak üzere Beypazarı-Nallıhan, Mudurnu-Göynük ve Taraklı-Akyazı kara yollarını kardan arındırıyor.

Yollarda tuzlama yapan ekipler, yüksek kesimlerde de ulaşımın aksamaması için temizlik çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
