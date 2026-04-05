Beypazarı'da kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla nakledildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde evinde rahatsızlanarak Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hasta, kalp krizi geçirdiği anlaşılınca hava ambulansıyla başka bir hastaneye sevk edildi.

Beypazarı Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan A.Ö'nün doktorlar daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Bunun üzerine hasta, çağrılan ambulans helikoptere taşınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Hastanın yakınları, verilen hizmet dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.