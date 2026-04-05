Beypazarı'da kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla nakledildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde evinde rahatsızlanan A.Ö., kalp krizi geçirdiği anlaşılınca hava ambulansıyla daha donanımlı bir hastaneye sevk edildi. Hastanın yakınları, verilen hizmet için yetkililere teşekkür etti.
Beypazarı Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan A.Ö'nün doktorlar daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Bunun üzerine hasta, çağrılan ambulans helikoptere taşınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak