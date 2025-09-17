Beypazarı'nda İlköğretim Haftası Törenle Kutlandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Programda, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Gazipaşa İlkokulu'nda davam törene, Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Uslu, programda yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim dönemine başlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların gözündeki aydınlığın, yarınları aydınlatacak güneşin ta kendisi olduğunu dile getiren Uslu, "Dünyanın dört bir yanında mazlum çocukların gözyaşları içimizi yakmaktadır. Gazze'de masum yavrular okula gitmeyi hayal ederken, bombaların hedefi olmaktadır. Çocuklarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünden ilham alarak yetiştirmeliyiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler, şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu.

Kaymakam Coşkun, törenin ardından okul müdürü ve öğretmenlerle bir araya gelerek başarılar diledi.