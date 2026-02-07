Haberler

Beypazarı'ndaki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde D-140 kara yolunda meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumları iyi.

Ankara'nan Beypazarı ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazazsında 2 kişi yaralandı.

D-140 kara yolunda M.A.Ç. idaresindeki 06 R 9928 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı yolda E.G. yönetimindeki 06 FRK 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yaralanan E.G, sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
