Beypazarı'nda hayvan besleme semineri düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir firmanın desteğiyle düzenlenen seminerde, Prof. Dr. Mehmet Başalan hayvan besleme konusunda bilgi verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir firmanın desteğiyle düzenlenen seminerde, Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başalan tarafından küçükbaş ve büyükbaş hayvan beslemede temel ilkeler konusunda besiciler ve hayvan sahipleri bilgilendirildi.

Seminerin sonunda besiciler ve hayvan sahiplerinin soruları da cevaplandırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
