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Beypazarı'nda Hava Sıcaklığıyla Birlikte Ziyaretçi Yoğunluğu Yaşanıyor

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Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda, hava sıcaklığının elverişli olması dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden vatandaşları ve özellikle Uzak Doğu ülkelerinden yabancı misafirlerini ağırlayan ilçenin sokaklarında, hafta sonu olması ve hava şartlarının uygunluğu dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda, hava sıcaklığının elverişli olması dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden vatandaşları ve özellikle Uzak Doğu ülkelerinden yabancı misafirlerini ağırlayan ilçenin sokaklarında, hafta sonu olması ve hava şartlarının uygunluğu dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Balıkesir'den gelen İhsan Türkyılmaz, AA muhabirine, "Gerçek anlamda kültür şehri Beypazarı. İlçede tarih, kültür eserleri var. Müzeler harika. Müzeleri gezerken, Beypazarı ilçesinde geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. Ben doğrusu çok beğendim. Ülkemizin her köşesi ayrı güzel. Bu iki günümüzü gezerek ve müze ziyaretleriyle sürdüreceğiz." dedi.

Türkyılmaz, sokakta yürüdükleri esnada birçok esnafın ikramda bulunduğunu aktararak, "Allah bereketlerini artırsın. Bu çok güzel bir şey. İnsanlar yerli şiveyle sizi karşılıyorlar. Gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı kültür şehri Beypazarı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Uzak Doğu Türkiye Haberler

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