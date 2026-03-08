Haberler

Beypazarı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Beypazarı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Beypazarı ilçesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisiyle dolup taştı. Ziyaretçiler, tarihi han ve hamamlarıyla ünlü ilçede keyifli bir zaman geçirdi.

Ankara'nın tarihi İpekyolu üzerinde bulunan, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış Beypazarı ilçesine hafta sonu gelen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Tarihi han ve hamamları, konaklarıyla öne çıkan Beypazarı'na yerli ve yabancı ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Ziyaretçilerden Galip Yaman, yaptığı açıklamada, ilçeyi gezmekten keyif aldıklarını belirterek, "Hava çok güzeldi. Alışveriş yaptık ve caddelerde yabancı ziyaretçiler gördük." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu

İran'da tüm bölgenin hayatını tehlikeye atacak saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü

Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı

Bir ile daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Milli sporcu Aysel Önder tarih yazdı

İspanya'da tarih yeniden yazıldı