Beypazarı'nda Güvenlik Toplantısı Düzenlendi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Ünal Coşkun başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda, bölgedeki güvenlik sorunları ve kurumlar arası işbirliği konuları görüşüldü.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Ünal Coşkun başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Coşkun ile Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz katıldı.
Toplantıda Coşkun, kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Coşkun, ilçenin güvenliği için işbirliği içerisinde görev yapacaklarını belirtti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel