Beypazarı'nda eTwinning Projesi Ödül Töreni Düzenlendi

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Beypazarı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen eTwinning Projesi kapsamında başarılı projeler geliştiren öğretmenlere ödüller verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, projelerin önemine vurgu yaparak, uluslararası işbirliğinin değerine dikkat çekti.

Beypazarı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen, farklı Avrupa ülkelerinin öğretmen ve öğrencilerinin internet üzerinden ortak projeler geliştirmesini sağlayan eTwinning Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, eTwinning kapsamında 2023 yılından bu yana başarılı projeler üreten öğretmenleri kutladı.

Hayata geçirilen projelerin ilçedeki okullarda güzel bir şekilde yürütüldüğünü belirten Uslu, eTwinning kapsamında Avrupa'daki proje ortağı okullarla işbirliğinin ve karşılıklı görüş alışverişinin önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından öğretmenlere ulusal ve Avrupa kalite etiketi ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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