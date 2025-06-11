Beypazarı'nda eTwinning Projesi Ödül Töreni Düzenlendi

Beypazarı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen, farklı Avrupa ülkelerinin öğretmen ve öğrencilerinin internet üzerinden ortak projeler geliştirmesini sağlayan eTwinning Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, eTwinning kapsamında 2023 yılından bu yana başarılı projeler üreten öğretmenleri kutladı.

Hayata geçirilen projelerin ilçedeki okullarda güzel bir şekilde yürütüldüğünü belirten Uslu, eTwinning kapsamında Avrupa'daki proje ortağı okullarla işbirliğinin ve karşılıklı görüş alışverişinin önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından öğretmenlere ulusal ve Avrupa kalite etiketi ödülleri verildi.