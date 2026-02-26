Haberler

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Beypazarı'nda iftar düzenledi

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Beypazarı'nda iftar düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Beypazarı ilçesinde iftar programı düzenledi. Programda birlik başkanı Hüseyin Ar, Ramazan ve bayram dileklerini iletti.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Beypazarı ilçesinde iftar programı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Hüseyin Ar, iftarda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ar, huzurlu bir ramazan ve bayram diledi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner de ramazan ayını tebrik etti.

Programa Beypazarı Kaymakam refiki Remzi Karabulut, Belediye Başkanı Özer Kasap da katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Erdoğan devreye girebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum

Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum

Galatasaray turladı, ülke puanı yükseldi! İşte son durum
Asker 'Geliyorlar' diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı

Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa yağdı! Halk bayram etti