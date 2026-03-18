Beypazarı'nda emniyet teşkilatı iftarda buluştu

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli iftarda bir araya geldi.

Evliye Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen iftara Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, emniyet personeli ve şehit yakınları katıldı.

Kaymakam Coşkun, polislerin kıymetli bir mesleği yerine getirdiğini ifade ederek, "Türk polisi, bu güne kadar gösterdiği kahramanlıklarla Türk milletinin gönlünde çok büyük bir yer edinmiştir." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Dursun ise katılım sağlayan davetlilere teşekkür etti.