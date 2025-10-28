Haberler

Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Beypazarı ilçesinde, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı, çeşitli gösteriler sunuldu ve fotoğraf sergisi açıldı.

Beypazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Beypazarı Ortaokulu önünden İmaret Meydanı'na kadar Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Burada seymen ekibi gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu tarafından Kaymakam Ünal Coşkun'a "Cumhuriyet" konulu tablo hediye edildi.

Buradaki programın ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Ardından Tarihi Suluhan Kervansarayı'nda, "Beypazarı'nda Cumhuriyet Coşkusu" fotoğraf sergisi açıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, yarın şehir stadında düzenlenecek etkinliklerle sürecek.

Yürüyüş ve programlara Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
