Beypazarı'nda çıkan orman yangını söndürüldü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Karaşar Mahallesi Eğriova Yaylası mevkisinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve arasözlerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karaşar Mahallesi Eğriova Yaylası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler, itfaiye personeli ve arasözler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.