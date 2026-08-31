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Beypazarı'nda Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Beypazarı'nda Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Oymaağaç Mahallesi Ada mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, ekipler soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Oymaağaç Mahallesi Ada mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
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