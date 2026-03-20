Beypazarı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kaymakam Ünal Coşkun ve Belediye Başkanı Özer Kasap, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlikleri ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'ün dua etmesinin ardından Coşkun ve Kasap, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri, kaymakamlık ve belediyede düzenlenen bayramlaşma programlarına da katıldı.

Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret eden Coşkun ve Kasap, şehit ailelerine ve gazilere de ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlere, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dursun ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz da katıldı.