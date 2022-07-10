Beypazarı'nda bayramlaşma programı düzenlendi

Beypazarı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakam Oktay Erdoğan ve beraberindekiler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Ardından bayramlaşma programı halkevinde devam etti.

Şehitliği ve şehit ailelerinin evlerini ziyaret eden protokol üyeleri, şehitler için dua etti.

Kaymakam Erdoğan, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.