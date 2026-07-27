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Beypazarı'nda cadde ve meydan düzenlemesi

Beypazarı'nda cadde ve meydan düzenlemesi
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Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Bankalar Caddesi'ndeki düzenleme ve peyzaj çalışmalarını inceledi. Çökmeler nedeniyle başlatılan çalışmaların ardından Hanlarönü Meydanı'nda da düzenleme yapılacak.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Bankalar Caddesi'nde yürütülen düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Kasap, caddede bazı noktalarda meydana gelen çökmeler nedeniyle kapsamlı bir düzenleme çalışması başlattıklarını belirterek, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bankalar Caddesi'nin ardından Hanlarönü Meydanı'nda da düzenleme yapılacağını ifade eden Kasap, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin ilçeye yakışır bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Vatandaşlardan ve esnaftan anlayış beklediklerini dile getiren Kasap, "Çalışmaları kısa sürede tamamlayacağız. Bankalar Caddesi ve Hanlarönü Meydanı ilçenin gözde noktalarından biri olacak." dedi.

Kaynak: AA
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