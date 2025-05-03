Beypazarı'nda Asayiş ve Trafik Uygulaması Yapıldı

Beypazarı'nda Asayiş ve Trafik Uygulaması Yapıldı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis ekipleri, Hanlarönü Meydanı'nda asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Kimlik kontrolleri yapıldı ve kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekiplerince Hanlarönü Meydanı'nda denetim yapıldı.

Uygulamada kimlik kontrolleri yapıldı, araçlarda denetim ve sorgulamalar gerçekleştirildi.

Kask takmayan, trafik kurallarına uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulayan ekipler, denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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