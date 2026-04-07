Beypazarı'nda "amigurumi kursu" açılacak

Beypazarı Belediyesince emeğini üretime dönüştürmek isteyen vatandaşlara yönelik amigurumi kursu açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şehit Yarbay Songül Yakut Kadınlar lokalinde 15 Nisan'dan itibaren amigurumi kursunu açılacağı, kursa katılmak isteyenlerin kadınlar lokaline başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Belediye Başkanı Özer Kasap, "Tığ ve iplikle sevimli oyuncaklar örmeyi öğrenmek, kendi tasarımlarını ortaya çıkarmak ve el emeğini keyifli bir üretime dönüştürmek isteyen tüm hemşerilerimizi 'amigurumi' kursumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.