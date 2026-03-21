Beypazarı'nda ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Rüstempaşa Mahallesi Kaş Mahkeme Sokak'taki 2 katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Yangın nedeniyle ahşap ev kullanımaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak