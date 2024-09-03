Beypazarı'nda Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Semineri Düzenlendi

Başkentin Beypazarı ilçesinde Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Semineri düzenlendi.

03-05 Eylül 2024 tarihlerinde aMeslek ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda, görev yapan atölye ve laboratuvar dersi öğretmen ve yöneticilerine yönelik (18) saatlik Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Eğitimi semineri verilmeye başlandı.

Kaymakamlık büyük toplantı salonunda, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe müdürlüğü organizesiyle, düzenlenen seminere Ayaş-Güdül Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde görev yapan meslek liseleri öğretmenleri katılıyor.