Beypazarı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve öğrenciler hazır bulundu. Sağanak nedeniyle bazı etkinlikler ertelendi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Uslu'nun anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Şehir Stadı'nda devam etmesi planlanan törenin diğer kısımları, sağanak nedeniyle saat 14.00'e ertelendi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak