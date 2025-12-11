Haberler

Ankara'da 17 aracın lastiklerini kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ankara'da 17 aracın lastiklerini kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 17 aracın lastiklerinin kesilmesi olayıyla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarından elde ettikleri bilgilerle şüphelileri yakaladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 17 aracın lastiklerini kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Zafer ve Kurtuluş mahallelerinde 17 aracın lastiklerinin kesildiği ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları kayıtlarından kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
Aboubakar'a büyük operasyon: Eto'o kadro dışı bıraktırdı

Bütün ülke onu konuşuyor! Aboubakar'a büyük operasyon
Bavulunu topladı gidiyor! Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi

Bu oturuşun bedeli ağır oldu! Bavulunu topladı, gidiyor
Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulunacak

Son günlerde yaşananlar için harekete geçiyor
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
title