Ankara'da 17 aracın lastiklerini kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 17 aracın lastiklerinin kesilmesi olayıyla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarından elde ettikleri bilgilerle şüphelileri yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Zafer ve Kurtuluş mahallelerinde 17 aracın lastiklerinin kesildiği ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları kayıtlarından kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel