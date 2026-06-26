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Beypazarı'nda öğrenciler karnelerini aldı

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Beypazarı ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle düzenlenen törenlerde 10 bin 250 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi. İlçe protokolü de karne dağıtım törenlerine katıldı.

Beypazarı ilçesinde düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

İlçede, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 10 bin 250 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, öğrencilerin karne sevincine ortak olmak için bazı okullardaki törenlere katıldıklarını belirtti.

Karne dağıtım törenlerine, Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili de katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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