Beypazarı'na 10 Ayda 500 Bin Ziyaretçi

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, tarihi ve doğal güzelliklere sahip ilçelerini 10 ayda 500 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Kasap, yaptığı açıklamada, ilçeye gelen turist sayısının her geçen yıl arttığını ifade etti.

Bu yıl 28'incisi düzenledikleri Beypazarı Festivali'nin de yoğun ilgi gördüğü belirten Özer, şunları kaydetti:

"Beypazarı, hem tarih meraklıları hem de doğaseverler için ideal bir turizm merkezidir. Tanıtımların ardından festivale binlerce kişi katılırken, gelinen noktada Beypazarı'nı tam 500 bin kişi ziyaret etmiştir."