Beypazarı Muhtarlarına İlk Yardım Eğitimi Verildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde muhtarlara yönelik düzenlenen iki günlük ilk yardım eğitimi programında önemli bilgilere yer verildi. Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, eğitim sayesinde ilk yardım becerilerini öğrendiklerini belirtti.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda muhtarlara yönelik eğitim programı düzenlendi.
İki gün süren eğitimde muhtarlara ilk yardım konularında bilgi verildi.
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, ilk yardımın nasıl yapılması gerektiğini eğitim sayesinde öğrendiklerini kaydetti.
