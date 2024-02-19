Beypazarı Kurusu ile Gazze'ye Gıda Yardımı Kampanyası

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Müftülük ile Diyanet Vakfı Beypazarı Şubesi tarafından " Gazze'de açlığa son" çağrısıyla gıda bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçede, bir çeşit peksimet olan coğrafi işaretli Beypazarı kurusu imalatı yapan 8 işletmede, bağışlara göre üretim yapılıyor.

Un, süt ve tereyağı ya da margarin kullanılarak üretilen, tercihe göre içinde tarçın, yenibahar veya mahlep bulunan Beypazarı kurusu, uygun saklama koşullarında bir yıl dayanabiliyor.

Beypazarı kurularının kısa sürede Gazze'ye ulaştırılabilmesi için kampanyaya destek veren fırın ve imalathanelerde çalışan kadınlar yoğun mesai yapıyor.

Kadınlardan Sabahat Güler, Gazze'de İsrail zulmüne uğrayan Müslüman kardeşleri için kuru yaptıklarını söyledi.

Münire Türkoğlu da Gazze'de insanlık dramı yaşandığına işaret ederek, "Bizim de katkımız olsun diye sıcağa ve soğuğa dayanıklı ilçemize özgü Beypazarı kurusu üretiyoruz." dedi.

Diyanet Vakfı Beypazarı Şube Başkanlığından yapılan açıklamada ise şu ana kadar ilçe genelinde toplanan bağışlarla 9 bin 600 kilogram Beypazarı kurusu üretildiği, hedeflenenin ise 20 ton kuru olduğu bildirildi.

İsteyen vatandaşların 1 kilogram Beypazarı kurusu için 100 TL bağışta bulunabilecekleri ve kampanyanın 10 Mart'a kadar süreceği belirtildi.