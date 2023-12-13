Beypazarı Kaymakamlığı SYDV Mütevelli Heyeti Muhtarlarını Seçti
Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti için muhtarlar seçimle belirlendi. Toplantı salonunda yapılan seçimde, 2 muhtar oy kullandı ve Zafer Mahallesi muhtarı Onur Karacaoğlu ile Çakıloba Mahallesi muhtarı Kazım Uysal mütevelli heyetine seçildi. Kaymakam Vedat Yılmaz ve Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, muhtarları tebrik etti.
Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetinde görev alacak muhtarlar seçimle belirlendi.
Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan seçimde, muhtarlar mütevelli heyetinde görev alacak 2 muhtar için oy kullandı.
Mütevelli heyetine Zafer Mahallesi muhtarı Onur Karacaoğlu ve Çakıloba Mahallesi muhtarı Kazım Uysal seçildi.
Kaymakam Vedat Yılmaz ve Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, muhtarları tebrik etti.