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Beypazarı Kaymakamlığı SYDV Mütevelli Heyeti Muhtarlarını Seçti

13 Aralık 2023 17:09 Güncelleme: 17:10 Abone Ol

Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti için muhtarlar seçimle belirlendi. Toplantı salonunda yapılan seçimde, 2 muhtar oy kullandı ve Zafer Mahallesi muhtarı Onur Karacaoğlu ile Çakıloba Mahallesi muhtarı Kazım Uysal mütevelli heyetine seçildi. Kaymakam Vedat Yılmaz ve Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, muhtarları tebrik etti.