Beypazarı Kaymakamı Yılmaz ve Milli Eğitim Müdürü Uslu'dan Ziyaretler

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçede ziyaretlerini sürdürdü.

Kaymakam Yılmaz, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz ile Limak Kargı HES Barajını ziyaret etti.

Yılmaz, ziyarette işletme sorumlu müdürü Serhat Aydoğan'dan barajla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Yılmaz, daha sonra Kargı, Gürsöğüt ve Yalnızçam mahallelerine ziyaretlerde bulundu.

Köy konaklarında mahalle muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz ve beraberindekiler, istek ve talepleri dinledi.

Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Uslu, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, okul ziyaretlerinin sürdüğünü bildirdi.

Uslu, yaptığı açıklamada, okul ziyaretlerinde, okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Bu değerlendirmelerimizin tamamı, çocuklara daha iyi eğitim verebilmek için. Bu anlamda her öğretmenimin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığına inancım tamdır. Daha iyi neler yapabilirizin değerlendirmesinde bulunuyoruz. İstişarelerden çok güzel sonuçlar çıkıyor." ifadelerini kullandı.