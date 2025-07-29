Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun'dan MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'a Ziyaret
Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'ı ziyaret etti. Ziyarette turizm ve tarım konuları ele alındı.
Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'ı ziyaret etti.
Beypazarı Kaymakamlığı görevine atanan Coşkun, ziyaretlerini sürdürüyor.
Coşkun, son olarak MHP İlçe Başkanı Orhan'ı ziyaret etti.
Ziyarette ilçenin turizm ve tarım konuları üzerine sohbet edildi.???????
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel