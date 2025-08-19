Beypazarı Kaymakamı Coşkun'dan Jandarma Ziyareti

Beypazarı Kaymakamı Coşkun'dan Jandarma Ziyareti
Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulunarak, jandarma sorumluluk alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner de yer aldı.

Kaymakam Coşkun, ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz'la bir araya geldi.

Coşkun, ilçede jandarma sorumluluk alanıyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Yılmaz'dan bilgi aldı.

Ziyarette, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner de yer aldı.

Coşkun ve beraberindekiler daha sonra Kırbaşı Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret etti.

