Beypazarı Kaymakamı Coşkun, Alperen Ocakları Başkanı Özmen'i Kabul Etti

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Alperen Ocakları Başkanı Emrehan Özmen'i makamında kabul ederek ilçedeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Beypazarı Alperen Ocakları Başkanı Emrehan Özmen'i makamında kabul etti.

Kaymakam Coşkun, ziyarette, Özmen'den yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Özmen de kabulden dolayı teşekkür ederek, ilçede yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
