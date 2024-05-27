Beypazarı ilçesinde köy grup yollarına asfalt döküldü
Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı ilçesindeki Başören, Doğanyurt, Nuhhoca, Yıldız, Dağşeyhler, Yukarıgüney, Aşağıgüney köyleri grup yollarının Köst köyüne kadar olan 18 kilometrelik kısmında sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kalan bölümlerde ise çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bazı köy grup yollarına asfalt döküldü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, Başören, Doğanyurt, Nuhhoca, Yıldız, Dağşeyhler, Yukarıgüney, Aşağıgüney köyleri grup yollarının Köst köyüne kadar olan 18 kilometrelik kısmında sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.
Kalan bölümlerde ise çalışmalara önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.