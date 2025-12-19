Haberler

Beypazarı Müftülüğü Aralık Ayı Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Beypazarı İlçe Müftülüğünce düzenlenen Aralık ayı personel değerlendirme toplantısında din görevlileri ve müftülük personeli bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Beypazarı İlçe Müftülüğünce Aralık Ayı Personel Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Yatılı Erkek Bölge Kur'an Kursu toplantı salonunda düzenlenen toplantı, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün başkanlığında yapıldı.

Din görevlileri, Kur'an kursu hocaları ve müftülük personelinin katıldığı toplantıda, yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Süsün, toplantılarda konuların ele alınarak değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Din görevlilerinin her konuda daha hassas olmasını istiyoruz. Sizler toplumun önünde bulunan kişilersiniz." dedi.

Sabah namazı buluşmalarının da sürdüğünü dile getiren Süsün, cumartesi günü Tatlıçeme Camisi, pazar sabahı da Cemil Ercan Camisi'nde sabah namazı buluşmalarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

